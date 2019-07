ASOS : baisse sa prévision de bénéfice annuel, le titre chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Asos chute de 11,85% à 2 418 pence après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel. Le groupe de ventes en ligne britannique évoque des problèmes opérationnels liés à son programme de transformations des entrepôts aux Etats-Unis et en Europe. " Il a fallu plus de temps que prévu pour intégrer les changements découlant de la refonte majeure de l'infrastructure et de la technologie dans nos entrepôts américains et européens, ce qui a eu une incidence sur la disponibilité de nos stocks et nos ventes ", a commenté Nick Beighton, CEO de Asos.Le chiffre d'affaires pour les quatre mois clos le 30 juin 2019 a progressé de 12% et 11% à taux de change constant à 919,8 millions de livres sterling.Et le groupe s'attend maintenant à ce que les problèmes de transition se poursuivent pour le reste de l'exercice.Ainsi, l'impact de la baisse des ventes, de la hausse des coûts de transition des entrepôts et des coûts associés à la restructuration organisationnelle devrait avoir un impact sur son bénéfice global qui devrait maintenant se situer entre 30 et 35 millions de livres sterling.