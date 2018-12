ASOS plc : Le titre s'effondre de plus de 30% et entraîne Zalando

Le "trading update" publié ce matin par Asos est particulièrement dévastateur pour le secteur de la vente en ligne ce matin. Le titre du britannique perdait un tiers de sa valeur peu après l'ouverture, à 2 835 GBp. "Malgré une solide croissance des ventes de 14%, nous avons connu une détérioration importante au cours de l'important mois de novembre et les conditions demeurent difficiles", a fait savoir le management, qui a révisé en baisse ses attentes pour l'exercice clos le 31 août prochain. La croissance des ventes avoisinera 15% contre "20 à 25%" attendus jusque-là, la marge brute sera en légère baisse alors qu'elle aurait dû rester stable et la marge opérationnelle sera deux fois plus faible qu'escompté, à 2%.Ces commentaires font écho à ceux de Sports Direct la semaine dernière et ne présagent rien de bon pour la consommation en cette fin d'année, rattrapée par les incertitudes liées, notamment au Brexit au Royaume-Uni ou aux "Gilets Jaunes" en France. Zalando chutait de -16% dans le même temps en Allemagne.