Asos: Bond de 28% du bénéfice 2017-2018, le titre s'envole

A la suite de ces éléments, l'action Asos progressait vers 08h00 GMT de 12,5% à 56,25 livres à la Bourse de Londres, une envolée qui ramène à 16,3% le recul de la valeur depuis le début de l'année.

Cette dernière avait notamment chuté de 10,5% sur la seule séance du 12 juillet, jour où le groupe avait annoncé une croissance de ses ventes trimestrielles inférieure aux attentes des analystes.

"Asos progresse rapidement et se démarque plus que jamais. Le potentiel de notre activité est énorme", a déclaré le directeur général de la société Nick Beighton.

Sur l'exercice 2017-2018, clos le 31 août, la société a dégagé un bénéfice avant impôts de 102 millions de livres (116,1 millions d'euros), contre 80 millions de livres il y a un an et une prévision moyenne des analystes de 101 millions de livres.

Les ventes ont augmenté de 26% à 2,36 milliards de livres, avec une croissance de 23% au Royaume-Uni et de 27% à l'international. Le nombre de visiteurs actifs sur le site a augmenté de 19%.

Alors qu'Asos, qui s'adresse à une clientèle jeune, et son concurrent en ligne Boohoo continuent d'afficher une forte croissance de leurs ventes, les distributeurs traditionnels britanniques dans le prêt-à-porter comme Marks & Spencer, Debenhams et House of Fraser sont contraints de fermer des magasins.

"Nous estimons qu'Asos continuera de bénéficier de la transition vers le commerce en ligne et que le groupe est en mesure de saisir l'opportunité de devenir la plate-forme "incontournable" pour la mode sur internet", a déclaré Greg Lawless, analyste chez Shore Capital.

Asos prévoit une croissance des ventes de 20 à 25% pour l'exercice 2018-1919 et un taux similaire à moyen terme, avec des dépenses d'investissement annuelles de 230 à 250 millions de livres.

(James Davey; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)