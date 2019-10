Les problèmes d'ASOS sont réglés

Avec une hausse de 22% à 3133 GBp à la mi-journée, l'action ASOS fait partie des vedettes de la séance à la Bourse de Londres et plus largement en Europe. L'entreprise a séduit les investisseurs en expliquant que les problèmes liés à la refonte majeure de sa logistique sont désormais de l'histoire ancienne. Pour croître hors de son marché domestique, le Britannique avait en effet développé des entrepôts à Atlanta et à Berlin, avec quelques ratés, qui avaient limité la disponibilité des produits, affecté les ventes et augmenté les coûts. Un avertissement avait d'ailleurs été lancé en juillet.

"Avec le recul, nous avons été trop ambitieux en nous attaquant à deux entrepôts internationaux en même temps et nos capacités internes et notre bande passante n'avaient pas suivi le rythme de l'évolution de notre activité ", a concédé le directeur général Nick Beighton. Le parcours boursier de la société souffre de la comparaison avec ses concurrents comme Boohoo et Zalando.

Sur l'exercice clos le 31 août dernier, ASOS a réalisé un bénéfice avant impôts de 33,1 M£, au milieu de la fourchette des dernières prévisions, mais en baisse marquée sur un an (102 M£). Les priorités du nouvel exercice financier incluent le renforcement des capacités organisationnelles, avec de nouvelles embauches, la réduction des coûts et l'augmentation du choix, de la disponibilité et de la nouveauté des produits. Le début du nouvel exercice a été qualifié de "solide".

La publication est globalement en ligne avec les attentes d'Olivio Townsend, chez UBS, qui reste neutre avec une valorisation de 2800 GBp.