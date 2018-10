La valeur du jour en Europe - ZALANDO et ASOS : gagnants de l'évolution du prêt-à-porter en ligne selon Crédit Suisse

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASOS PLC 3.95% 4997.45 -28.37% ZALANDO 3.72% 33.16 -27.53%

Zalando (+ 3,82% à 33,19 euros) et Asos (+ 3,89% à 4 997 pence) grimpent en Bourse, suite à une note de Crédit Suisse qui juge que les deux groupes sont les mieux placés pour profiter de l’évolution du marché européen du prêt à porter en ligne : la consolidation du commerce de détail, en particulier des distributeurs tiers, n'en est qu'à ses débuts et presque toutes les marques ont encore besoin d'une distribution en ligne de haute qualité.Pour le broker, pas de doute, même si les marques comme Inditex, H&M, Nike ou encore Addidas ont leurs propres ambitions D2C, les plateformes comme Asos, Zalando mais aussi Next Label sont nettement plus attractives qu'Amazon.Une attractivité qui s'explique notamment car ces plateformes procurent une expérience client plus personnelle, plus adapté à la demande des consommateurs du prêts-à-porter en ligne.Concernant Zalando, le broker a ajusté son objectif de cours de 40 à 38 euros, avec une recommandation Surperformance. Bien que 2018 ait été décevante en termes de croissance des ventes et de marges, Crédit Suisse indique que les indicateurs clés de performance client sont bien orientés. De plus, il considère le groupe comme étant le mieux placé sur le long terme en Europe, car le réseau devient plus dense, plus efficace et plus proche du consommateur.Quant à Asos, Crédit Suisse reste prudent avant la publication des résultats de l'exercice, le 17 octobre prochain. Le broker ajuste son objectif de cours de 5 750 pense à 5 300 pense avec une recommandation Neutre. Selon le bureau d'analyses, le niveau élevé des dépenses immatérielles capitalisées fausse l'apparence des marges actuelles. De plus Crédit Suisse se dit préoccupés par le temps nécessaire au recrutement d'un nouveau directeur financier, ainsi que par les changements que pourrait apporter le nouveau président Adam Crozier. En dépit de ces doutes, le broker reste confiant sur les perspectives à long terme.