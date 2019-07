Aspen Technology : acquiert Mnubo et Sabisu afin d'offrir des solutions d'IA pour l'Entreprise Intelligente

Ces acquisitions permettent le déploiement d’applications propulsées par l’IA, la visualisation de données et l’analytique à l’échelle de l’entreprise

Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), leader mondial dans le domaine des logiciels d’optimisation des actifs industriels, a signé une entente d’acquisition de Mnubo Inc., fournisseur montréalais d’infrastructures d’Intelligence Artificielle (IA) et d’analytique spécialement conçues pour l’Internet des Objets (IdO). Mnubo permet la création d’applications d’Intelligence Artificielle des Objets (AIoT) à l’échelle de l’entreprise. L’acquisition de Mnubo pour en faire un Centre d’Excellence en AIoT apporte une nouvelle dimension à l’écosystème montréalais d’IA, place forte de la recherche fondamentale. Il permettra la réalisation de la vision d’AspenTech pour la prochaine génération de solutions d’optimisation des actifs industriels en associant une expertise verticale approfondie à l’IA et l’apprentissage machine. L’acquisition devrait être finalisée dans les cinq jours ouvrables à venir.

Outre le déploiement d'applications d'IA, la capacité de visualiser de grandes quantités d'informations et de données analysées est essentielle à l'évolution de l'entreprise intelligente. Afin d’améliorer ces capacités, AspenTech a également fait l’acquisition en juin 2019 de Sabisu Ltd., une entreprise basée au Royaume-Uni qui fournit une solution flexible de visualisation et de flux de travail pour fournir un support décisionnel en temps réel.

Ces acquisitions permettront à AspenTech d’accélérer la commercialisation de l’IA intégrée à ses solutions existantes et futures. En combinant les principes premiers d'ingénierie ainsi qu’une expertise approfondie des processus aux capacités de l’IA, ces nouvelles solutions permettront l'automatisation des connaissances et une prise de décision guidée par les données en vue d'une amélioration continue tout au long du cycle de vie des actifs industriels, de la conception à l'exploitation jusqu’à la maintenance.

“Étant données les pressions actuelles sur les marges de profit, nos clients doivent générer des rendements plus élevés et augmenter l’efficacité des actifs industriels existants. Lorsqu’elle est parfaitement appliquée, l’IA offre un avantage concurrentiel important pour pousser les limites des opérations sans pour autant compromettre la sécurité. En associant la connaissance profonde des domaines industriels d'AspenTech à l'expertise de Mnubo en matière d’AIoT et celle de Sabisu en visualisation, nous pouvons offrir une solution novatrice qui aidera nos clients à exploiter davantage leurs données existantes, et ce à grande échelle. Les indicateurs pertinents issus d'applications d'IA aideront les clients d'AspenTech à progresser vers l’entreprise intelligente. Je suis ravi d'accueillir les équipes extrêmement talentueuses de Mnubo et Sabisu chez AspenTech.”, a déclaré Antonio Pietri, PDG d'Aspen Technology.

“L’adoption dans le monde entier de l’IA et de l’IoT est au centre de la prochaine génération d’entreprises industrielles-numériques. L’infrastructure d’IA et d’analytique de Mnubo a été créée spécifiquement pour accélérer la transformation numérique des entreprises en démocratisant la puissance de l’IA et de l’Apprentissage Machine. AspenTech apporte la possibilité aux talents québécois de continuer à innover et de commercialiser leurs solutions d’IA chez des milliers de clients industriels. Cet investissement profitera à la province de manière durable. Nous sommes excités de continuer à développer nos solutions d’IA à Montréal et de cibler l’IdO industriel sous l’égide d’AspenTech”, a ajouté Frédéric Bastien, co-fondateur et PDG de Mnubo.

“Sabisu peut collecter des données de performances à partir de sources multiples - des historisations aux feuilles de calcul - à travers l’usine, le pays ou le monde. Lorsqu'elle est mise à la disposition des équipes d'ingénierie, d’opérations, de planification et de maintenance, l'analyse complète peut être utilisée pour améliorer de manière considérable la disponibilité et l'efficacité. Nous sommes impatients de rejoindre AspenTech et de développer notre technologie pour obtenir des informations exploitables qui étaient auparavant impossibles à atteindre”, a déclaré Tim Sharpe, cofondateur et directeur général de Sabisu.

Le prix d’achat de la transaction avec Mnubo s’élève à 102M $ CAN, en plus de conditions supplémentaires décrites dans le document 8-K déposé ce jour auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les détails financiers de l’acquisition de Sabisu, qui inclut Argent & Waugh Ltd.m ne sont pas tubliés, ne sont pas publiés.

À propos d’Aspen Technology

Aspen Technology (AspenTech) est un important fournisseur de logiciels d’optimisation de performance des actifs industriels. Ses produits prospèrent dans des environnements industriels complexes où il est essentiel d’optimiser le cycle de vie de l’actif - de la conception à l’opération jusqu’à la maintenance -. AspenTech combine de manière unique des décennies d’expertise en modélisation de processus à l’apprentissage machine. La plateforme logicielle automatise le travail intellectuel et crée un avantage concurrentiel durable en générant des rendements élevés tout au long du cycle de vie de l’actif. Ainsi, les entreprises des secteurs à forte intensité de capital peuvent optimiser la disponibilité et repousser les limites de la performance, en exploitant leurs actifs industriels de manière plus sûre, plus verte, plus longtemps et plus rapidement. Visitez AspenTech.com pour en savoir plus.

