Assa Abloy : Oddo BHF reste à 'achat'

21/06/2019 | 10:17

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 234 couronnes suédoises sur Assa Abloy, jugeant 'le profil de croissance du groupe très attractif' et que 'le deuxième trimestre devrait être dans cette continuité'.



Le bureau d'études souligne en effet que le titre du fournisseur scandinave de systèmes de verrouillage se traite avec une prime de 15% par rapport au secteur, une prime qui se compare à 20-30% en historique.



Oddo BHF a rehaussé ses estimations de BPA de 0,3% sur 2019 et 0,6% sur 2020, intégrant notamment l'acquisition de De La Rue. Pour 2019, il attend une croissance organique de 4,2% (consensus à 3,9%) et une marge d'EBIT ajustée à 15,9% (consensus à 16,0%).



