Assa Abloy : profil 'très attractif', Oddo toujours à l'achat

21/10/2019 | 16:12

L'analyste Oddo BHF confirme ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre Assa Abloy, retenant que le T3 s'est révélé supérieur aux attentes, le groupe surperformant son marché.



'Nous continuons de juger le profil de croissance du groupe très attractif (8.6% attendus de croissance organique et externe combinée en 2020). Le titre se traite avec une prime de 11% par rapport au secteur (capitalisation boursière > 10 MdE), qui se compare à 20-30% en historique', apprécie le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 249 couronnes suédoises. Celui-ci représente un potentiel de hausse de l'ordre de +10%.



