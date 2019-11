Assa Abloy : acquisition en Australie

15/11/2019 | 10:53

Assa Abloy annonce l'acquisition d'AM Group, fabricant australien de portes industrielles spécialisé dans les automatismes d'entrée, opération qui renforcera la couverture géographique et l'offre produits du groupe suédois.



Basé à Sydney, AM Group emploie 425 personnes et ses ventes devraient atteindre environ 800 millions de couronnes suédoises cette année (environ 75 millions d'euros). Son acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2020.



