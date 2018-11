Assa Abloy : après le CMD, Oddo BHF reste à l'achat

19/11/2018 | 10:35

Après un roadshow organisé avec le CEO, Nico Delvaux, mettant 'la croissance à l'honneur', Oddo BHF annonce ce lundi maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Assa Abloy.



'Lors du Capital Market Day, Assa Abloy a confirmé les objectifs de moyen terme : 1/ une croissance organique de 5% par an et une croissance par acquisitions de 5% par an ; 2/ une marge EBIT comprise entre 16% et 17%. Le CEO a qualifié ces objectifs d'ambitieux. Surtout, il a passé un message clair sur sa volonté de privilégier la croissance (une inflexion selon nous)', retient Oddo BHF.



L'analyste réaffirme par ailleurs son objectif de cours de 207 couronnes suédoises, laissant entrevoir un potentiel de hausse de 17%.





