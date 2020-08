Assa Abloy : acquisition du britannique Access-IS

17/08/2020 | 10:40

En marge de l'annonce ce lundi de l'approbation par Bruxelles de l'acquisition du spécialiste des portes automatiques agta record, Assa Abloy a également fait part du rachat du fournisseur britannique de lecteurs de documents d'identité Access-IS.



Access-IS, basé à Reading, s'est spécialisé dans la validation de tickets, notamment grâce à la technologie NFC qui permet d'accéder aux puces RFID des passeports et des cartes d'identité électroniques.



Le groupe suédois, leader mondial des solutions d'ouverture de portes, explique que l'opération va lui permettre de renforcer son offre en matière d'accès mobile et de cartes sans contact.



Access-IS, qui compte environ 120 employés, a généré un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros l'an dernier.



