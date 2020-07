Assa Abloy : profite de l'analyse positive de Deutsche Bank

02/07/2020 | 14:32

Les actions du groupe Assa Abloy sont en hausse de près de 1,5% après que les analystes de Deutsche Bank aient relevé leur recommandation sur l'action de 'conserver' à 'acheter', avec un nouvel objectif de cours de 220 couronnes suédoises.



'Les actions ont sous-performé l'indice OMX de 25% au cours des trois derniers mois et l'action est désormais l'une des rares actions de notre sélection à se négocier en dessous de ses multiples historiques moyens sur 6 ans selon nos estimations pour 2021', a indiqué la Deutsche Bank.



L'équipe de la Deutsche Bank a déclaré qu'Assa Abloy est désormais l'une des rares actions de son univers à se négocier en dessous de ses multiples historiques malgré un modèle économique et des perspectives de croissance qui restent 'très attractives'.



