Assa Abloy : Oddo BHF reste à l'achat

23/08/2018 | 10:20

Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Assa Abloy, estimant que 'l'avertissement récent sur les résultats du groupe (poursuite des difficultés en Chine) a permis de rebaser les attentes'.



'Nous estimons qu'une large part des éléments pénalisants (Chine, matières premières) vont progressivement s'améliorer', note l'analyste.



Oddo BHF considère ainsi que les mesures prises par le groupe (hausse des prix et changement organisationnel en Chine notamment) devraient produire leurs effets. Il retient par ailleurs d'un meeting organisé pour les analystes avec le CEO que les tendances de marché étaient positives en ce début de deuxième semestre.



'Le CEO a une nouvelle fois confirmé son objectif de laisser inchangée la guidance de moyen terme qui porte sur 5% de croissance organique et 5% de croissance externe par an en moyenne', rapporte Oddo BHF, qui laisse son objectif de cours à 207 couronnes suédoises.





