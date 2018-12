Generali : BarCap remonte son objectif de cours

13/12/2018 | 11:04

Barclays Capital (BarCap) maintient sa recommandation 'sous-pondérer' sur Generali, mais remonte son objectif de cours de 14,2 à 15,5 euros, se disant plus constructif sur l'assurance européenne en 2019 et adoptant une vision positive ce secteur.



'Si la croissance mondiale ralentit, nos économistes s'attendent encore à ce que les économies majeures progressent au niveau ou au-dessus de la tendance en 2019, et à ce que les actifs à risques soient valorisés de façon plus attractive', juge le broker.



Dans cet environnement, BarCap pense que 'la livraison consistante de bénéfices positifs relatifs et de révisions de dividendes par l'assurance européenne va se poursuivre, en particulier avec l'amélioration des fondamentaux du secteur'.



