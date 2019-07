Generali : Oddo confirme son conseil après deux acquisitions

19/07/2019 | 10:21

Generali a annoncé l'acquisition au Portugal de la société Seguradoras Unidas et de la société de services AdvanceCare. Ces opérations portent sur un montant de 510 millions d'euros pour Seguradoras Unidas et de 90 millions d'euros pour AdvanceCare.



Le groupe devient ainsi le 2ème assureur dommages au Portugal avec une part de marché de 18.7%. ' Cette acquisition est en ligne avec la stratégie du groupe, qui veut être leader en assurance en Europe '.



Oddo estime qu'il s'agit d'une opération cohérente avec la stratégie du groupe. Selon le bureau d'analyses l'impact est limité sur la solvabilité de Generali (estimée à -3,5 points). Suite à cette opération, Oddo confirme conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 17,80 E.



' Le groupe bénéficie d'une dynamique opérationnelle favorable et d'une génération de cash-flow importante qui lui permet de distribuer un dividende attractif tout en se désendettant et en ayant la capacité d'auto-financer des opérations de croissance externe, comme en témoigne cette opération '.



