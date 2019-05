Generali : Oddo confirme son conseil et l'objectif

27/05/2019 | 10:15

Generali a tenu vendredi sa 1ère conférence dédiée plus particulièrement aux activités en Europe de l'Est et au segment ' International '.



Generali aurait entamé des discussions pour l'achat des activités de MetLife en Europe de l'Est selon Bloomberg, qui seraient valorisées à un peu plus de 2 MdE.



' Le groupe a réitéré son objectif d'une génération opérationnelle cumulée de cash-flow net de plus de 7 MdE en cumulé sur 2019/21. Il a rappelé que son résultat du T1 2019 est conforme à ses objectifs financiers en assurance vie et dommages, mais également en gestion d'actifs ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses réitère son opinion Achat sur le titre, avec un objectif de cours de 17,8 E.



' Generali réussit le début de son plan stratégique, avec notamment la finalisation de la cession de Generali Leben (il a, par ailleurs, annoncé vendredi la cession d'un portefeuille vie en run-off de 680 ME au RU) et de bonnes tendances opérationnelles au T1 2019 ' indique Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.