Generali : un plan stratégique 'crédible', selon Oddo BHF

22/11/2018 | 11:23

Le bureau d'études Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action Generali après que l'assureur de Trieste a présenté son plan stratégique à horizon 2021. L'objectif de cours de 17,4 euros implique un potentiel de hausse de plus de 20%.



Selon une note de recherche, 'si le groupe va poursuivre sa politique de gestion et de souscription disciplinée, il vise également une croissance importante sur certains marchés et/ou lignes métiers. Ainsi, en Europe, Generali veut consolider sa position de leader (...), en Italie et en Allemagne et s'appuyer sur le redressement opéré en France', peut-on lire sous la plume d'Oddo BHF. Et l'optimisme est de mise à propos des régions dynamiques d'Asie et d'Amérique latine. Generali anticipe ainsi une progression moyenne de son bénéfice par action retraité d'entre 6 et 8% l'an d'ici 2021.



'Le plan stratégique présenté est crédible, avec une poursuite des bonnes dynamiques opérationnelles en assurance', commente Oddo BHF. 'Après une très forte transformation du groupe au cours des cinq dernières années, Generali est également en ordre de marche pour accélérer sa croissance rentable et saisir d'éventuelles opérations de croissance externe', ajoutent les spécialistes.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.