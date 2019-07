Generali : acquisition de deux sociétés au Portugal

19/07/2019 | 10:09

Generali a annoncé l'acquisition au Portugal de la société Seguradoras Unidas et de la société de services AdvanceCare.



Cette opération porte sur un montant de 510 millions d'euros pour Seguradoras Unidas et de 90 millions d'euros pour AdvanceCare.



Seguradoras Unidas est le deuxième acteur du secteur non-vie au Portugal avec une part de marché de 15,5%. La société opère également dans le secteur Vie et a affiché un total de primes d'assurance brutes d'environ 800 millions d'euros en 2018.



L'acquisition permet à Generali de devenir le deuxième acteur du secteur non vie au Portugal avec une part de marché de 18,7%.



AdvanceCare est une plate-forme de services opérant principalement dans le secteur de la santé, un leader dans la gestion de la sous-traitance de services médicaux. Il s'agit du deuxième acteur privé du Portugal, avec une part de marché d'environ 30%.



