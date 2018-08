Generali : aurait des vues sur Sycomore Asset Management

30/08/2018 | 09:33

Selon l'agence de presse Bloomberg, l'assureur italien Generali discuterait du rachat du gestionnaire d'actifs parisien Sycomore Asset Management (AM) 'dans l'optique de doper son offre en matière de fonds éco-responsables'.



Créé en 2001, Sycomore AM, dont l'encours est de huit milliards d'euros, 'pourrait annoncer un 'deal' dès le mois prochain', croit savoir l'agence, moyennant un prix de rachat supérieur à 200 millions.



Prudence cependant, les pourparlers sont toujours en cours et d'autres acteurs 'demeurent intéressés' par Sycomore.





