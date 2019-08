Generali : bénéfice en hausse, en vie et en gestion d'actifs

01/08/2019 | 11:53

Generali, troisième assureur européen, a enregistré une hausse de 7,6% de son bénéfice opérationnel au premier semestre, qui s'est établi à 2,7 milliards d'euros, grâce en grande partie à ses activités de gestion vie et de gestion d'actifs.



Le bénéfice net s'est établi à 1,8 milliard d'euros (+ 34,6%), tandis que les primes brutes souscrites ont augmenté de 1,8% à 35,7 milliards d'euros, a déclaré Generali dans un communiqué.



Le résultat opérationnel de son secteur vie a augmenté de 1,6%, pour atteindre 1,6 milliard d'euros, et le résultat opérationnel de la division de la gestion d'actifs a augmenté de 17% à 186 millions d'euros, a ajouté le groupe d'assurances italien.



Ces résultats confirment 'la mise en oeuvre efficace et disciplinée du plan stratégique triennal' Generali 2021 'dans tous les secteurs d'activité', a déclaré le directeur général, Philippe Donnet.



Se définissant comme un 'groupe de plus en plus mondial d'assurances et de gestion d'actifs', Generali a confirmé ses objectifs pour les trois prochaines années, prévoyant une croissance du BPA comprise entre 6% et 8%.



