Generali : met la main sur CMISL

05/12/2018 | 14:18

Generali fait part de l'acquisition, auprès de Bank of America Merrill Lynch, de CM Investment Solutions Limited (CMISL), qui apportera son savoir-faire dans les stratégies alternatives et renforcera la couverture du marché et la clientèle du groupe italien.



'Cette acquisition représente une avancée significative dans la mise en oeuvre de la stratégie de Generali dans le domaine de la gestion d'actifs, qui cible une expansion dans les stratégies alternatives et une croissance importante hors d'Europe', explique l'assureur.



Créée en 2007, la plateforme CMISL représente plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2018. Filiale à 100% de Generali mais conservant son autonomie, elle restera basée à Londres, avec des opérations partout dans le monde.



