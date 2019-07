Generali : nouveau responsable des investissements chez GIAM

04/07/2019 | 14:40

Generali Insurance Asset Management (GIAM) annonce la nomination d'Antonio Pilato en tant que head of investments, à effet immédiat. Il succède à Francesco Martorana, qui assumait cette fonction à titre intérimaire en plus de ses fonctions de CEO.



Antonio Pilato était précédemment head of trading & investment management support au sein de GIAM, responsable de l'exécution de toutes les opérations effectuées sur les marchés financiers et des activités liées à la souscription et au rachat de parts des fonds.



Basé à Milan, Antonio Pilato est rattaché à Francesco Martorana. Il dirigera une équipe de plus de 50 professionnels de l'investissement répartis entre Paris, Trieste, Cologne et Milan.



