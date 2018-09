Generali : va prendre le contrôle du français Sycomore AM

07/09/2018 | 09:21

Generali a confirmé hier les informations de presse de ces derniers jours : l'assureur italien est entré en négociations exclusives avec le gestionnaire d'actifs parisien Sycomore Asset Management (AM) en vue de prendre le contrôle de son capital et de nouer un 'partenariat stratégique'. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés.



L'idée serait d'intégrer la cible à la plateforme coordonnée par la division Generali Investments Partners, tout en laissant à ses fondateurs et salariés une participation minoritaire ainsi qu'une autonomie de décision.



Fondé en 2001, Sycomore AM gère un encours de plus de 8,3 milliards d'euros et est très présent sur le segment de l'investissement socialement responsable (ISR), marché évalué au niveau mondial à 23.000 milliards de dollars, dont 12.000 milliards en Europe.



L'opération reste soumise à l'aval des autorités réglementaires, notamment de l'Autorité des marchés financiers hexagonale.





