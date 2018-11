Generali : Oddo réitère son opinion avant les résultats

05/11/2018 | 10:47

Generali va publier le 8 novembre prochain, avant Bourse, les principaux éléments de son résultat sur les 9 premiers de 2018. ' Rappelons que le résultat de Generali intègrera les différents changements de périmètre opérés (cession des Pays-Bas au T1 et de l'Irlande au T2) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son opinion Achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 17,4 E. ' Même si le titre reste boursièrement dépendant de l'évolution en Italie, il conserve un bilan solide et il continue de bénéficier de dynamiques opérationnelles positives. Il présentera le 21 novembre prochain son nouveau plan stratégique à 3 ans au cours duquel nous estimons qu'il pourra maintenir un niveau attractif de dividendes tout en réduisant son endettement ' explique Oddo.



Le bureau d'études s'attend à une croissance des primes de 5,2% à données comparables (contre +6,5% au 1er semestre 2018) et une hausse du résultat opérationnel de 3,4% (contre +2,7% au 1er semestre 2018) bénéficiant d'une dynamique favorable en assurance vie et en assurance dommages (baisse attendue de 0,6 point du ratio combiné).



' La hausse du résultat net attendue aux 9M 18 est élevée (+25,5%e), compte tenu du faible niveau de RN au T3 17 du groupe (242 ME), du fait d'une moins-value de 253 ME relative à l'accord de cession des Pays-Bas ' annonce Oddo



' Nous prévoyons une marge de solvabilité économique (modèle interne) de 220% à fin septembre (et le consensus est à 219%), en baisse marginale par rapport à son niveau de fin juin dernier (221%) ' rajoute le bureau d'analyses.



