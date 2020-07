Generali : Berenberg relève sa recommandation

22/07/2020 | 14:39

Berenberg relève sa recommandation sur le titre Generali passant de conserver à achat.



Dans une note aux clients, Berenberg a déclaré que les investisseurs devraient désormais acheter Generali et conserver AXA, car (1) les spreads de la dette publique italienne diminuent, (2) la solvabilité de Generali devrait s'améliorer plus rapidement que celle d'AXA, et (3) les tendances de l'endettement et des coûts de Generali sont plus lent que ceux d'AXA.



Le courtier garde un objectif de cours de 18,5 euros sur les actions.



