Generali : Oddo BHF reste à 'achat'

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 20 euros sur Generali, mettant en avant 'des tendances opérationnelles qui devraient rester solides' et une valorisation 'attractive' de l'assureur italien.



Le bureau d'études pointe une progression attendue du résultat opérationnel, un résultat net en hausse malgré des dépréciations prévues en Argentine et une hausse de la marge de solvabilité. 'Le groupe conserve des atouts dans l'environnement actuel', poursuit-il.



