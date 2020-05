Generali : Oddo confirme son conseil après les résultats

22/05/2020 | 09:42

Generali a annoncé des primes de 19.2 MdE au 1er trimestre 2020, en hausse de 0.3% à données comparables (+1.5% en publié). Le résultat opérationnel a été de 1 448 ME en hausse de 7.6%, supérieur aux attentes (consensus de 1 297ME, prévision d'Oddo de 1 312 ME).



Oddo estime que le résultat net a, en revanche, été inférieur aux attentes à 113 ME (-85%) contre un consensus de 379 ME et sa prévision de 153 ME.



' Generali estime que son résultat opérationnel devrait bien résister cette année, tout en devant probablement être en baisse. Nous réduisons notre prévision de résultat net de 6% cette année à 1.8 MdE, pour intégrer une hypothèse de dépréciations plus prudente, sans modifier nos prévisions 2021/22 ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 16 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.