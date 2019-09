Generali : Oddo maintient son conseil sur la valeur

24/09/2019 | 10:13

Le groupe a annoncé le résultat de son offre de rachat portant sur 3 dettes subordonnées du groupe. Le total des demandes de rachat a dépassé 1,5 MdE, représentant plus de 59% du stock de ces dettes.



Suite à cette annonce, Oddo maintient son opinion Achat, avec un objectif de cours de 18,5 E.



Oddo indique que le groupe a procédé à l'émission d'un green bond de 750 ME à maturité 1er octobre 2030 avec un coupon de 2.124%. ' Il va réduire ainsi au travers de ces opérations le montant de ses dettes d'environ 250 ME '.



' L'ensemble des opérations annoncées devrait permettre, selon nous, de réduire la charge annuelle de ses dettes d'environ 164 ME par an ' rajoute le bureau d'analyses.



