Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MARDI 19 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / avril WASHINGTON - Audition de Jerome Powell, président de la Fed, et de Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, par la commission bancaire du Sénat PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / mai SOCIÉTÉS : PARIS - Eurazeo / CA du T1 (Après Bourse) - Casino / AG - 10h00 BNP / AG (à confirmer) - 16h00 Société générale / AG - 16h00 Orange / AG NEW YORK - Walmart , Home Depot / résultats du T1 (avant Bourse) MERCREDI 20 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES - 15h30 Audition du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et d'autres membres du comité de politique monétaire au Parlement sur l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'économie britannique WASHINGTON - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire d'avril de la Réserve fédérale PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / avril SOCIÉTÉS : PARIS - 10h00 Capgemini / AG - 15h00 Natixis / AG - Altice Europe / résultats du T1 JEUDI 21 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - 20h30 Intervention du président de la Fed, Jerome Powell lors d'un évènement virtuel "Fed Listens: How is COVID-19 Affecting your Community?" PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 09h15 Indices PMI IHS Markit flash / mai BERLIN - 09h30 Indices PMI IHS Markit flash / mai LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit flash zone euro / mai - 10h30 Indices PMI IHS Markit flash / mai WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 16 mai - 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / mai SOCIÉTÉS : MILAN - Generali / résultats du T1 VENDREDI 22 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - 13h30 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) des 29 et 30 avril PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus SOCIÉTÉS : LONDRES - Burberry / résultats préliminaires du T4 SAMEDI 23 MAI PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus DIMANCHE 24 MAI JERUSALEM - Ouverture du procès pour corruption, fraude et abus de confiance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus LUNDI 25 MAI Marchés fermés au Royaume-Uni (Spring Bank Holiday) et aux Etats-Unis (Memorial Day) BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / mai PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)