Generali : gagne +3% après ses résultats trimestriels

22/05/2020 | 14:55

Le titre progresse de plus de 3% à la Bourse de Milan après l'annonce de ses résultats. Generali a annoncé des primes de 19,2 MdE au 1er trimestre 2020, en hausse de 0,3% à données comparables (+1,5% en publié). Le résultat opérationnel a été de 1 448 ME en hausse de 7,6%, supérieur aux attentes (consensus de 1 297ME, prévision d'Oddo de 1 312 ME).



Oddo estime que le résultat net a, en revanche, été inférieur aux attentes à 113 ME (-85%) contre un consensus de 379 ME et sa prévision de 153 ME.



' Generali estime que son résultat opérationnel devrait bien résister cette année, tout en devant probablement être en baisse. Nous réduisons notre prévision de résultat net de 6% cette année à 1.8 MdE, pour intégrer une hypothèse de dépréciations plus prudente, sans modifier nos prévisions 2021/22 ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 16 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.