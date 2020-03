Generali : hausse de +6,9% du résultat opérationnel

13/03/2020 | 10:05

Le groupe Generali annonce ce vendredi un résultat opérationnel en hausse de +6,9%, à 5,2 milliards d'euros, grâce 'à une contribution de chacun des secteurs d'activité'.



Idem, le résultat net ajusté est en hausse : +6,6%. Il s'affiche ainsi à 2,4 milliards d'euros. Ainsi, le groupe proposera un dividende de 96 centimes par action, contre 90 centimes un an plus tôt, ce qui correspond à une hausse de +6,7%.



'Grâce aux résultats publiés en 2019 et en tirant parti des initiatives engagées, le Groupe confirme les objectifs du plan stratégique 'Generali 2021', avec une croissance du résultat par action comprise entre 6% et 8%, un RoE moyen de plus de 11,5% et un ratio de distribution de dividendes compris entre 55% et 65%', indique le groupe s'agissant de ses attentes.



