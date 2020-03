Generali : l'UE approuve l'acquisition de Saragosse

13/03/2020 | 17:35

La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Zaragoza Properties SOCIMI (Saragosse) d'Espagne par Generali Shopping Center Fund du Luxembourg et Union Investment Real Estate (UIR) d'Allemagne.



Saragosse est active dans la propriété, la gestion et la location du centre commercial et du parc commercial de Puerto Venecia situés à Saragosse, en Aragon, en Espagne.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné que les chevauchements entre les activités des sociétés dans le secteur immobilier en Espagne sont limités.



