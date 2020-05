Generali: le coronavirus plombe le bénéfice net au premier trimestre

Milan (awp/afp) - L'assureur italien Generali a annoncé jeudi avoir vu son bénéfice net reculer de 84,8% au premier trimestre, en raison de dévaluations sur les investissements liées à l'épidémie de coronavirus, et ce malgré une bonne performance opérationnelle.

Le bénéfice net ressort à 113 millions d'euros, contre 744 millions au premier trimestre 2019, un résultat inférieur aux attentes des analystes. Ces derniers tablaient sur 379 millions d'euros, selon le consensus compilé par Generali.

Il a été amputé par l'inscription de 655 millions d'euros de dévaluations nettes sur les investissements, du fait de l'impact de la pandémie sur les marchés financiers, auxquels s'ajoutent 100 millions d'euros alloués à un "Fonds extraordinaire international" que l'assureur a créé pour répondre à l'urgence sanitaire.

Les dévaluations ne sont pas définitives: Generali les ajustera au 30 juin, en fonction de l'évolution des marchés financiers, a-t-il précisé dans un communiqué.

Son résultat opérationnel a en revanche progressé de 7,6% à 1,44 milliard d'euros, un résultat cette fois supérieur aux attentes, les analystes tablant sur 1,29 milliard. Il bénéficie en particulier de la bonne performance du segment dommages.

Le ratio économique de solvabilité du troisième assureur européen en terme de capitalisation boursière a nettement diminué, à 196%, contre 224% fin décembre, du fait de l'impact de l'épidémie sur les marchés financiers. Il est néanmoins supérieur aux attentes (198,5%), et Generali souligne "sa solide position en capital".

"Les trois premiers mois de l'année mettent en évidence une bonne performance opérationnelle et confirme la solidité patrimoniale du groupe", a commenté le directeur financier de Generali, Cristiano Borean, et ce malgré le contexte, "une des périodes les plus difficiles et incertaines des dernières décennies".

Generali souligne que grâce à la diversité de son activité son résultat opérationnel sera résistant en 2020, malgré "une probable baisse par rapport à 2019".

L'épidémie aura un "impact négatif sur l'évolution de la récolte (de contrats) du groupe, en particulier les assurances voyages", ainsi que sur les rentrées financières récurrentes (dividendes, loyers, commissions).

Il estime aussi que la pandémie aura un impact négatif sur le bénéfice net 2020, principalement à cause des dévaluations.

L'assureur précise travailler à "réduire significativement les coûts, afin de compenser l'impact de la réduction prévue des revenus", tout en mettant en oeuvre des actions pour soutenir ses employés ou clients.

"Si de telles initiatives affecteront notre base de nos coûts et les résultats à court terme, le bien-être et la sécurité de nos actionnaires sont un investissement pour le futur", a commenté le groupe.

