Générali : le prix proposé à MetLife serait trop faible

Les négociations entre Generali et MetLife bloqueraient sur le prix selon Bloomberg. Le prix proposé par le groupe italien pour le rachat des actifs européens de MetLife serait considéré comme trop faible selon l'agence de presse.



Generali s'apprêtait à faire une offre ferme sur cette base de prix. Bloomberg indique une valorisation de plus de 2 milliards d'euros pour ses actifs du groupe américain. Ces actifs européens portent principalement sur la Pologne, Hongrie, tchequie et la Roumanie).



Rappelons que Generali a déjà réalisé avant l'été une acquisition importante en Europe. Le groupe a annoncé l'acquisition au Portugal de la société Seguradoras Unidas et de la société de services AdvanceCare.



Cette opération a porté sur un montant de 510 millions d'euros pour Seguradoras Unidas et de 90 millions d'euros pour AdvanceCare.



Seguradoras Unidas est le deuxième acteur du secteur non-vie au Portugal avec une part de marché de 15,5%. La société opère également dans le secteur Vie et a affiché un total de primes d'assurance brutes d'environ 800 millions d'euros en 2018.



L'acquisition permet à Generali de devenir le deuxième acteur du secteur non vie au Portugal avec une part de marché de 18,7%.



