Le coronavirus plombe le bénéfice net de Generali

Milan (awp/afp) - L'épidémie de coronavirus devrait plomber cette année le bénéfice net de l'assureur italien Generali, comme elle l'a déjà fait au premier trimestre, mais le groupe n'entend pas pour autant réduire ses effectifs, a-t-il assuré jeudi.

Le bénéfice net du troisième assureur européen en terme de capitalisation boursière a diminué de 84,8% au premier trimestre, à 113 millions d'euros, un résultat inférieur aux attentes des analystes (379 millions).

Il a été amputé par l'inscription de 655 millions d'euros de dévaluations nettes sur les investissements, du fait de l'impact de la pandémie sur les marchés financiers, auxquels s'ajoutent 100 millions d'euros alloués à un "Fonds extraordinaire international" que l'assureur a créé pour répondre à l'urgence sanitaire.

Le résultat opérationnel a en revanche progressé de 7,6% à 1,44 milliard d'euros, un résultat supérieur aux attentes (1,29 milliard). Il bénéficie en particulier de la bonne performance du segment dommages.

Le ratio économique de solvabilité a de son côté nettement diminué, à 196% fin mars, contre 224% fin décembre, du fait des conséquences de l'épidémie sur les marchés financiers, et même quelque 190% le 19 mai.

Le directeur financier de Generali, Cristiano Borean, souligne néanmoins "la solide position en capital" du groupe, en plus de sa "bonne performance opérationnelle" malgré le contexte, dans "une des périodes les plus difficiles et incertaines des dernières décennies".

Generali souligne que grâce à la diversité de son activité, son résultat opérationnel sera résistant en 2020, même s'il sera marqué par "une probable baisse par rapport à 2019".

"Grâce à notre modèle d'activité différent de certains de nos grands concurrents, nous sommes moins touchés que le marché", a précisé le "manager général" du groupe, Frédéric de Courtois.

Réduction des coûts

L'épidémie aura un "impact négatif sur l'évolution de la récolte (de contrats) du groupe, en particulier les assurances voyages", ainsi que sur les rentrées financières récurrentes (dividendes, loyers, commissions), a expliqué le groupe.

La pandémie affectera également négativement le bénéfice net 2020, principalement à cause des dévaluations.

Conséquence: l'assureur entend "réduire significativement ses coûts, afin de compenser l'impact de la réduction prévue des revenus".

Mais a précisé M. de Courtois lors d'une conférence de presse téléphonique, cette baisse des coûts "ne concerne ni les investissements visant à la transformation du groupe, notamment vers plus du numérique, ni des coupes de personnel".

Il s'est dit "très confiant dans la stratégie du groupe", pour le futur, en soulignant que le groupe était "entré en position de force dans la crise", en terme de liquidité, profitabilité et de solvabilité, grâce aux actions prises les années passées (numérisation, réduction des coûts...).

Generali, a-t-il assuré, travaille pour atteindre les objectifs fixés pour 2021, mais actualisera l'avancée du plan stratégique en novembre, en raison du manque de visibilité actuellement.

Ces résultats étaient néanmoins peu appréciés des investisseurs: vers 10H00 (09H00 GMT), le titre Generali cédait 1,22% à 12,11 euros à la Bourse de Milan, dans un marché en recul de 0,73%.

La pandémie va durement affecter le secteur de l'assurance au niveau mondial.

Au premier trimestre, l'allemand Allianz, numéro un mondial du secteur, a vu son bénéfice net part du groupe fondre de 28,9%, à 1,4 milliard d'euros, et son résultat opérationnel de 22%.

L'épidémie devrait coûter 203 milliards de dollars au secteur en 2020, selon Lloyd's of London.

Cela ferait du Covid-19 l'un des événements les plus coûteux de l'histoire du secteur, avec l'ouragan Katrina en 2005 ou les attentats du 11 septembre 2001.

Les assureurs perdent sur deux tableaux: ils doivent indemniser particuliers et entreprises pour les voyages ou les grands événements professionnels annulés tout en voyant leurs portefeuilles d'investissement fondre avec la chute des marchés.

afp/rp