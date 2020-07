La valeur du jour en Europe AB FOODS : Primark repart de l'avant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Associated British Foods bondit de 5,9% à 2 081,50 pence après la publication de ses ventes durant la période de 40 semaines close le 20 juin. Le conglomérat britannique, propriétaire du distributeur de vêtements à bas prix Primark mais aussi des infusions La Tisanière, des produits chocolatés Ovomaltine et des céréales Jordans, a vu ses ventes reculer de 14% à change constant pour s'établir à 2,613 milliards de livres. Les investisseurs saluent la belle reprise des ventes de Primark. Depuis la réouverture des premiers magasins, le 4 mai, les ventes ont atteint 322 millions, en repli de 12%.Autre bonne nouvelle, à l'issue de la semaine close le 20 juin, 90% de ses espaces de ventes étaient ouverts. Ils ont engrangé 133 millions de livres de chiffre d'affaires. De plus, les ventes ont progressé en Angleterre et en Irlande par rapport à l'année dernière.En termes de perspectives, Primark table pour son exercice 2019/2020 sur résultat d'exploitation ajusté compris entre 300 et 350 millions de livres contre 913 million de livres l'année précédente avec une trésorerie nette de plus de 750 millions de livres à fin décembre.