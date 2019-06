Assystem : Invest Securities confirme son opinion

17/06/2019 | 10:44

Le bureau d'analyses a reçu le D. Louis et P. Chevallier pour un déjeuner investisseurs. Suite à cette réunion, Invest Securities confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 41,50 E.



' Au-delà de la force de conviction du management sur l'avenir du nucléaire dans un contexte de nécessaire transition énergétique, nous retenons que le principal catalyseur pour la création de valeur sur le titre est la cession éventuelle des 38,2% détenus dans Expleo (ex-Assystem Technologies) à l'horizon 2021 ' explique Invest Securities.



' La valeur de la participation d'Assystem pourrait s'élever à 401 ME (330 ME après impôts) et le potentiel de revalorisation du titre serait de 20,3E par rapport à notre OC à 41,5E dont 8,3E liés au produit de cession et 12E à la fin de la décote de holding qui n'aurait plus de justification ' rajoute Invest Securities.



