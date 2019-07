Assystem : Invest Securities remonte sa cible

31/07/2019 | 10:39

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Assystem avec un objectif porté de 41,5 à 45,1 euros, à la suite de la parution d'un chiffre d'affaires de deuxième trimestre 2019 parfaitement en ligne avec les attentes du bureau d'études.



Au-delà de la très bonne dynamique du nucléaire qui se confirme, il retient de cette publication le léger relèvement de l'objectif de CA annuel à un niveau supérieur à 500 millions d'euros, qui implique une croissance organique annuelle supérieure à +11%.



'Nous prenons en compte dans notre valorisation l'acquisition d'ASCO, le dividende de 2,4 millions d'euros versé par Framatome (dans Autres) et réduisons notre décote de holding de 20% à 15% du fait du poids accru des actifs contrôlés dans notre somme des parties', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.