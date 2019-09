Assystem : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

13/09/2019 | 09:53

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Assystem malgré un objectif de cours abaissé de 45,1 à 42,8 euros, 'compte-tenu de la dynamique de l'activité nucléaire et d'autres catalyseurs sur le titre'.



Sur le périmètre consolidé, le groupe a publié un EBITA du premier semestre 2019 de 15,6 millions d'euros, contre 14,8 millions attendus par le bureau d'études, porté par la bonne santé de ses activités nucléaires.



Malgré un léger relèvement de ses estimations pour prendre en compte les guidances, Invest Securities indique que sa valorisation de l'activité E&I par action recule de -2,8 euros du fait de la baisse de valorisation des comparables.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.