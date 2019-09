ASSYSTEM : Invest Securities abaisse légèrement son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a confirmé sa recommandation d’Achat et réduit son objectif de cours de 45,10 euros à 42,80 euros sur Assystem après l’annonce des résultats semestriels. Malgré un léger relèvement des estimations du bureau d’études pour prendre en compte les guidances, la valorisation de l’activité E&I par action recule de 2,8 euros du fait de la baisse de valorisation des comparables. L’autre information qu’il retient est le message un peu plus prudent du management sur le timing de la cession d’Expleo, qui pourrait avoir lieu dans 24 à 36 mois vs 18 mois évoqués précédemment.