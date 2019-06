ASSYSTEM : Invest Securities reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 41,50 euros sur Assystem après une rencontre avec la direction. Le bureau d’études retient que le principal catalyseur pour la création de valeur sur le titre est la cession éventuelle des 38,2% détenus dans Expleo (ex-Assystem Technologies) à l’horizon 2021.La valeur de la participation d'Assystem pourrait s'élever à 401 millions d'euros (330 millions après impôts) et le potentiel de revalorisation du titre serait de 20,3 euros par rapport à son objectif, dont 8,3 euro liés au produit de cession et 12 euro à la fin de la décote de holding, qui n'aurait plus de justification.