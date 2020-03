ASSYSTEM : contrat de développement pour un système de télémanipulation pour l'ITER

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Assystem a remporté un contrat pour la conception finale de la phase 1 et l’essai du prototype du système de télémanipulation du « divertor » du réacteur - partie basse du réacteur - du projet ITER, le plus grand équipement d’énergie de fusion du monde, construit à Cadarache, dans le sud de la France." Le système de télémanipulation développé est un outil essentiel pour le maintien d'ITER ", déclare Bernard Blanc, Directeur du Développement Nucléaire chez Assystem. " Le réacteur sera le plus grand dispositif de fusion jamais développé. Il constitue un environnement durement irradié qui requiert une maintenance régulière, et une fois que les opérations de deuterium-tritium commenceront en 2035, la seule façon sûre d'y pénétrer se fera grâce aux machines et outils télé-manipulés. "Assystem, qui a achevé avec succès au 1er trimestre 2019 la conception préliminaire du système de télémanipulation, prévoit plusieurs recrutements sur l'année 2020 pour renforcer l'équipe en charge et préparer la finalisation totale de la conception, qui débutera au 1er trimestre 2021.