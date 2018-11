ASSYSTEM : croissance interne de 13,4% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La croissance du chiffre d’affaires enregistrée par Assystem au troisième trimestre a atteint 20,3%; dont+13,4% en organique, +7,4% d’effet périmètre et -0,5% d’effet de la variation des taux de change. Le chiffre d’affaires s'est élevé à 106,9 millions d'euros. Le groupe d’ingénierie a confirmé ses objectifs annuels. Assystem vise une croissance de son chiffre d'affaires 2018 publié d'au moins 10%, dont au moins 15% au second semestre et un montant de résultat opérationnel d'activité (ROPA) consolidé au moins équivalent à celui dégagé en 2017 (26 millions d'euros).Ce dernier est attendue en progression marquée au second semestre par rapport au ROPA dégagé au second semestre 2017. Le groupe cible enfin un free cash-flow supérieur à 5% du chiffre d'affaires annuel.