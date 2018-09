ASSYSTEM : la rentabilité opérationnelle sous pression au premier semestre, objectifs confirmés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Assystem a publié au titre du premier semestre un résultat net part du groupe de 7,1 millions d'euros contre 21,4 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel d'activité du groupe d’ingénierie a reculé de 23,3% à 9,2 millions d'euros. La marge correspondante est de 4,3% du chiffre d’affaires, contre 5,9% un an plus tôt.Assystem a précisé que le résultat opérationnel d'activité de cette année est impacté par des coûts de communication ponctuels et de dyssynergies liés à l'évolution du périmètre du groupe et par la perturbation temporaire des activités Sciences de la Vie liée aux fusions d'entités opérationnelles en France, Belgique et Suisse permettant de constituer l'ensemble Assystem Care.Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 216,1 millions d'euros, en progression de +5,7%, dont +0,8% de croissance organique, +7,1% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change.Assystem a confirmé les objectifs annuels d'un résultat opérationnel d'activité consolidé au moins équivalent à celui dégagé en 2017 (26 millions d'euros), et en progression marquée au second semestre par rapport à celui dégagé au second semestre 2017. La croissance du chiffre d'affaires devrait être d'au moins 10% en données publiées, dont au moins +15% au second semestre. Le groupe d'ingénierie cible enfin un free cash-flow supérieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel.