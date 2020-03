ASSYSTEM : ne sera pas en mesure d'atteindre ses objectifs 2020 à cause du covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En raison de l'épidémie de Covid-19, Assystem a annoncé ne pas être en mesure de tenir ses objectifs de chiffre d'affaires, de marge opérationnelle d'activité et de free cash-flow pour l'exercice 2020. Le 9 mars dernier, le groupe d'ingénierie avait annoncé viser un chiffre d'affaires consolidé de 530 millions d'euros, une stabilité de la marge de ROPA et un free cash-flow de 4,5% du chiffre d'affaires. Pour le groupe, "il n'est pas possible en l'état actuel des choses de déterminer l'impact net sur l'activité et les résultats d'Assystem de l'épidémie et des mesures prises pour la combattre."Par ailleurs, il a été décidé de reporter l'assemblée générale de la société, dont la tenue était initialement prévue le 14 mai 2020, au 26 juin 2020. Le dividende par action proposé aux actionnaires au titre de l'exercice 2019 reste fixé à 1 euro, pour un versement début juillet, sous réserve d'acceptation de l'assemblée générale.