Assystem : Chiffres d'affaires du 1er semestre 2019 en croissance de +14,1%

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 en croissance de +14,1%

·Très forte croissance des activités d’ingénierie nucléaire (+23,7%)

·Objectif de chiffre d’affaires annuel 2019 d’au moins 500 M€

Paris-La Défense, le 30 juillet 2019 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), acteur majeur de l’ingénierie, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2019, clos le 30 juin.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2019

et variations par rapport à 2018 (non audité)

En millions d'euros S1 2018 S1 2019 Variation

totale Variation

organique* Groupe 216,1 246,5 +14,1% +13,2% Energy & Infrastructure 189,1 219,9 +16,3% +15,9% Staffing 22,3 22,7 +2,0% -3,0% Divers 4,7 3,9 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

Assystem enregistre une croissance de son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2019 très soutenue. La croissance globale atteint +14,1%, dont +13,2% de croissance organique et +0,9% d’effet de la variation des taux de change. La variation du nombre de jours ouvrés par rapport au 1er semestre 2018 a une incidence sur la croissance organique estimée à -0,8%.

ENERGY & INFRASTRUCTURE

Le chiffre d’affaires d’Energy & Infrastructure, à 219,9 millions d’euros (contre 189,1 millions d’euros au 1er semestre 2018), est en progression de +16,3%, dont +15,9% de croissance organique et +0,4% d’effet de la variation des taux de change.

Les activités Nuclear, à 149,1 millions d’euros (contre 120,6 millions d’euros au 1er semestre 2018), sont en croissance totale de +23,7%, dont +23,4% de croissance organique et +0,3% d’effet de la variation des taux de change. L’activité reste très soutenue, portée par la demande en prestations d’ingénierie de nos grands clients avec une accélération au Moyen-Orient et en Turquie, où la croissance par rapport au 1er semestre 2018 s’élève à 13,1 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires d’Energy Transition & Infrastructure (ET&I), à 70,8 millions d’euros (contre 68,5 millions d’euros au 1er semestre 2018), est en croissance de +3,3%, dont +2,7% en organique et +0,6% d’effet de la variation des taux de change. La croissance des activités building infrastructure de Radicon et life sciences continue d’être soutenue.

STAFFING

Avec un chiffre d’affaires de 22,7 millions d’euros, l’activité Staffing est en progression de +2,0%, dont +5,0% d’effet de la variation des taux de change.

EFFECTIFS

Au 30 juin 2019, Assystem compte 5 730 collaborateurs.

ACQUISITION D’ASCO

Début juillet, Assystem a fait l’acquisition de 100% du capital de la société française ASCO.

Avec ses 300 collaborateurs, ASCO réalise plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, dont 50% en planification et coordination d’arrêts de tranches sur sites nucléaires civils, 25% en project management et 25% en intégration de systèmes d’information de project management.

PERSPECTIVE DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

Pour l’exercice 2019, le Groupe vise désormais un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 500 millions d’euros, y inclus l’incidence de la consolidation d’ASCO à compter du 1er octobre 2019, mais hors incidence de toute autre opération de croissance externe.

CALENDRIER FINANCIER 2019

5 septembre : Résultats semestriels 2019 – Réunion de présentation le 6 septembre à 8h30

30 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 41 25 28 07







Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la communication

acdagorn@assystem.com

Tél. : 06 83 03 70 29 Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15









DONNEES PAR TRIMESTRE



En millions d'euros T1 2018 T1 2019 Variation

totale Variation

organique* Groupe 107,9 125,8 +16,6% +15,7% Energy & Infrastructure 94,5 112,2 +18,8% +18,3% Staffing 11,1 11,5 +3,6% -1,6% Divers 2,3 2,1 - -





En millions d'euros T2 2018 T2 2019 Variation

totale Variation

organique* Groupe 108,2 120,7 +11,5% +10,8% Energy & Infrastructure 94,6 107,7 +13,8% +13,6% Staffing 11,2 11,3 +0,4% -4,3% Divers 2,4 1,8 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

