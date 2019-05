Assystem : Grenoble INP-Phelma et Assystem partenaires

Assystem et Grenoble INP-Phelma ont signé une convention de partenariat le 28 mai 2019. Pour une durée de 3 ans, cette convention permet notamment d'accompagner les étudiants de l'école vers la vie active. Assystem est une société d'intérêt pour les filières propres à Phelma comme la filière Génie énergétique et nucléaire (GEN) et le master Energétique Nucléaire (EN).

Accompagner les étudiants Phelma dans la construction de leur projet professionnel

Par cette convention, Assystem contribue plus activement à l'intégration des étudiants et diplômés Phelma en proposant des offres de stages, d'emplois ou encore de VIE.

Partage de l'expertise

Assystem fera intervenir ses experts au sein du cursus des élèves-ingénieurs Phelma et participera à des conférences métiers à travers des amphis carrière pour les étudiants de 1ère année ou des conférences plus transverses ouvertes à un public plus large.

Participation à la vie de l'école

Au niveau pédagogique, Assystem participera aux conseils d'orientation des filières d'intérêt pour l'entreprise, comme Génie énergétique et nucléaire, afin de contribuer à l'évolution de la formation et des cursus pédagogiques de Phelma. L'accueil de stagiaires, la participation à des conférences, la présence lors des simulations d'entretien des 3èmes années ainsi qu'à la Journée des partenaires de l'école figurent parmi les engagements forts de l'entreprise.