Assystem : Nomination de Vincent Genet au poste de DG d'Assystem Care

Le secteur des Life Sciences bénéficie de perspectives de croissance forte et durable. La demande en produits et services, qui soient sûrs, efficaces, innovants et accessibles, est en constante augmentation.

Les acteurs des Life Sciences sont confrontés à une complexité croissante et doivent relever beaucoup plus de défis qu'auparavant pour développer ou maintenir une position de leader. Il ne suffit plus d'être celui qui innove, il faut être le premier à innover. Il ne suffit plus de réagir aux nouvelles exigences réglementaires, aux évolutions technologiques, aux disruptions causées par le numérique, il faut être en mesure d'anticiper.

Assystem Care, une société du groupe Assystem, se consacre à délivrer toute la valeur ajoutée attendue par ses clients positionnés dans le secteur des Life Sciences.

Pour relever les défis les plus complexes et anticiper les nouveaux paradigmes réglementaires et technologiques, Assystem Care allie l'expertise en conformité et performance à l'ingénierie.

Pour soutenir l'ambition d'Assystem dans les Sciences de la Vie et renforcer Assystem Care, Vincent Genet a été nommé Directeur Général d'Assystem Care, le lundi 3 juin 2019.

Vincent Genet dirigera Assystem Care, à la recherche d'une valeur ajoutée supplémentaire pour ses clients et d'une forte croissance soutenant notre plan stratégique.

Vincent Genet apporte plus de 17 années d'expérience en conseil en stratégie d'innovation et de croissance dans le secteur des Life Sciences.

Ingénieur en biotechnologie, Vincent Genet a débuté sa carrière chez Alcimed en tant que consultant. Il a rapidement évolué en tant que chef de projet, puis directeur de BU. Associé depuis 2011 et membre du Comité Exécutif, il a contribué au développement d'une position de premier plan pour Alcimed dans la Santé et au déploiement commercial de l'entreprise en France et à l'international.

Fort de son expérience et de son expertise, Vincent Genet assurera le développement d'Assystem Care et renforcera ses spécificités et ses différenciateurs.