Assystem : annonce l'acquisition de WhiteQuest

22/06/2020 | 18:02

Le groupe Assystem annonce ce lundi l'acquisition du fonds de commerce de WhiteQuest, une société française spécialisée dans le développement d'outils de simulation virtuelle pour l'industrie.



'En s'appuyant sur l'expertise reconnue de l'équipe de WhiteQuest dans le domaine de la simulation virtuelle avancée, Assystem va accélérer la réalisation des projets de ses clients, et leur apporter une plus-value significative en matière de performance et de sécurité', indique le groupe.



Le montant de l'opération n'a pas été précisé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.