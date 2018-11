Assystem : confirme sa politique volontariste en matière de Handicap

Du 19 au 23 novembre, Assystem, leader européen de l'ingénierie, participera à la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées.

Actif depuis 2007 sur la thématique de l'emploi en lien avec le handicap, le groupe d'ingénierie dévoile un plan d'actions ambitieux à destination de ses collaborateurs pour cette semaine de mobilisation.

Assystem, le 1er ingénieriste français ayant créé une Mission Handicap

Depuis le lancement de sa Mission Handicap il y a plus de 10 ans, Assystem n'a eu cesse de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du handicap, afin de favoriser l'intégration de nouveaux collaborateurs mais également de permettre leur épanouissement et leur accompagnement au quotidien.

Grâce à cette politique proactive et volontariste, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap a évolué de 0,8% en 2007 à 2,5% aujourd'hui.

Partenaire de l'AGEFIPH sur les premières années de déploiement de sa politique handicap, Assystem passe un cap en 2013 en signant un accord d'entreprise qui impulse un plan d'action sur 3 ans. Il s'articule autour de 6 axes prioritaires, notamment le recrutement et l'intégration de nouveaux salariés handicapés, la formation et la montée en compétences, le développement de la sous-traitance avec le milieu protégé, le financement de projets innovants dédiés à l'insertion professionnelle des collaborateurs handicapés. Assystem renouvelle cet accord en 2016 pour une période de 3 ans.

Jean-Louis Jacqueline, Intervenant en prévention des risques professionnels chez Assystem a souhaité apporter son témoignage sur l'accueil de son handicap par Assystem :

« Quand, en 2004, ma pathologie a été diagnostiquée, j'ai tout d'abord cru à la fin de ma vie professionnelle telle que je la connaissais, avant que mon PDG de l' époque ne me dise « attends, on peut trouver des solutions ». Bien avant la création de la Mission Handicap, Assystem parlait déjà de maintien et d'intégration et mettait en œuvre des solutions concrètes à destination de ses collaborateurs en situation de handicap. Aujourd'hui, même si je n'ai personnellement pas besoin de la Mission au quotidien, je sais que je peux compter sur elle. Je sais qu'en cas de besoin, je pourrais être accompagné, aidé, conseillé.

Cette Mission est dans l'ADN de l'entreprise. Que ce soit pour une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, de mise à disposition de moyens professionnels adaptés ou de financement d'aménagement à domicile, ou tout simplement pour ne pas se sentir exclu, la Mission handicap prête toujours une oreille attentive, sans condescendance… à l'image de la situation que j'ai vécue chez Assystem il y a déjà 14 ans. »

Aurore Tourlet au poste de Direction qualité chez Assystem Care témoigne du rôle de la Mission Handicap dans l'acceptation et l'accompagnement de sa situation.

« Je suis chez Assystem depuis 2013, mes fonctions m'amenaient à me déplacer souvent. Mais suite à un problème de santé (hernie discale avec paralysie d'un pied) en fin 2016, j'ai dû me faire opérer en urgence.

Les déplacements et stations debout ou assise trop longues étaient très difficiles. Je ne souhaitais pas parler de mon état car je ne l'acceptais tout simplement pas, je craignais le jugement, de ne pas pouvoir retrouver mon poste, voire de ne pas pouvoir évoluer au sein de mon entreprise car le handicap me faisait peur.

Suite à des discussions avec un collègue, il m'a conseillé de prendre contact avec la mission handicap.

Les membres de l'équipe ont su m'écouter, me conseiller et m'orienter dans l'ensemble des démarches. J'ai accepté de faire mon dossier de RQTH avec leur aide.

Puis ils m'ont accompagné dans toutes les étapes nécessaires à l'adaptation de mon poste de travail (Aménagement temps de travail, rendez-vous avec un Ergothérapeute, achat matériel, …).

Tout cet accompagnement a été important pour moi, je me suis sentie soutenue.